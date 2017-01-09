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Новости Одессы:

09.01.2017 | Чрезвычайная ситуация

Взрыв в одесском доме: причиной могла быть взрывчатка, а не газ (видео)

Особенности ночного взрыва, произошедшего в частном доме на улице Ефима Геллера в Одессе, «указывают на то, что он с большой вероятностью мог произойти не вследствие утечки газа, а от применения взрывчатки».

09.01.2017 | Чрезвычайная ситуация

В Одесской области остаются обесточенными четыре населенных пункта

По состоянию на 07:00 в Одесском регионе оставались обесточенными из-за непогоды четыре населенных пункта, два из них – частично.

08.01.2017 | Чрезвычайное происшествие

Взрыв дома в Одессе: двое погибших (фото)

Двое людей погибли минувшей ночью в Одессе в результате взрыва газа, произошедшего в частном доме на улице Ефима Геллера. Об этом сообщает региональное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

07.01.2017 | Чрезвычайное происшествие

Непогода: дороги в Одесской области закрыты для проезда

В Одесском регионе в связи со сложными погодными условиями закрыты для проезда все автомобильные дороги общего пользования – как государственного, так и местного значения.

07.01.2017 | Чрезвычайное происшествие

В центре Одессы отключены от тепла 35 домов

В Одессе отключены от теплоснабжения 35 домов на улице Канатной. Причиной стали проблемы на теплотрассе, сообщил сегодня департамент информации городского совета.

07.01.2017 | Чрезвычайное происшествие

Огонь и лед: в центре Одессы тушили пожар в жилом доме

В Одессе устанавливают причины пожара, возникшего накануне вечером в четырехэтажном жилом доме на улице Нежинской (угол улицы Льва Толстого).

07.01.2017 | Чрезвычайная ситуация

В Одесской области обесточено 28 населенных пунктов

Из-за сложных погодных условий в Одесском регионе по состоянию на 09:00 было обесточено 28 населенных пунктов. Об этом сообщило областное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

07.01.2017 | Чрезвычайная ситуация

В Одесской области спасатели вытащили из заносов 184 автомобиля (фото)

С начала снегопада в Одесском регионе сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям извлекли из снежных заносов 184 автомобиля.

06.01.2017 | Общество

Завтра в Одессе продолжит штормить

На завтра, как и на сегодня, в Одессе объявлено штормовое предупреждение. Скорость северного ветра составит 19 – 24 м/с, а ночью при порывах – до 28 м/с.

06.01.2017 | Общество

Переждать непогоду в Одессе можно у волонтеров: адреса и телефоны

Департамент информации Одесского городского совета обнародовал список телефонов и адресов волонтерских организаций, которые готовы принять людей на период непогоды.

06.01.2017 | Транспорт

Непогода «откорректировала» работу одесского общественного транспорта

Из-за резкого ухудшения погодных условий в Одессе изменены схемы движения на ряде маршрутов общественного электротранспорта. Об этом сообщает департамент информации горсовета.

06.01.2017 | Транспорт

Снегопад: в Одесском аэропорту отменен ряд рейсов

В Одесском аэропорту отменены все рейсы до вечера. Такие данные содержит онлайн-табло на сайте предприятия. Сегодня прибыли только лайнеры из Тель-Авива и Стамбула – утром.

06.01.2017 | Криминал

В Одесской области задержаны 29 вагонов «деловой» контрабанды (видео)

В международном пункте пропуска «Кучурган – железнодорожная станция» (Одесская область) выявлена большая партия контрабандной древесины. Об этом сообщила сегодня Государственная пограничная служба Украины.

06.01.2017 | Чрезвычайная ситуация

Мэрия Одессы обещает помощь пострадавшим от снегопада

Сегодня в Одессе приступили к патрулированию сотрудники коммунального предприятия «Муниципальная охрана». Об этом сообщил департамент информации городского совета.

06.01.2017 | Чрезвычайная ситуация

Укргидромет: на севере Черного моря – волны до 5 метров и обледенение судов

Украинский гидрометеорологический центр объявил на сегодня штормовое предупреждение в северных районах Черного моря. В этой части акватории ожидается, в частности, обледенение судов.

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