Новости Одессы:

| Чрезвычайное происшествие Пожар в Одесской области: дети и мать в тяжелом состоянии (видео) Четырех- и шестилетний малыши, а также их 25-летняя мать, получившие значительные ожоги при пожаре в селе Федосеевка Окнянского района Одесской области, остаются в тяжелом состоянии.

| Транспорт Число рейсов поезда Кишинев – Одесса увеличится С 20 января пассажирский поезд Кишинев – Одесса будет отправляться не только по субботам и воскресеньям, но и по пятницам. Об этом сообщило молдавское государственное предприятие «Железная дорога».

| Общество В Одессе объявлено штормовое предупреждение В Одессе на завтра объявлено штормовое предупреждение. Скорость северо-восточного ветра составит 9 – 14 м/с. Днем ожидаются порывы до 17 м/с. Существенных осадков не предвидится.

| Город На трех пляжах в Одессе будут оборудованы места для крещенских купаний Места для крещенских купаний в Одессе будут организованы на пляжах «Ланжерон», «Лузановка» и «Золотой берег» (16-я станция Большого Фонтана).

| Город В Одессе за шесть дней выпала двухмесячная норма осадков 6 – 11 января в Одессе выпала двухмесячная норма осадков. Гидрометцентр классифицировал это как стихийное гидрометеорологическое явление, сообщил исполняющий обязанности мэра Анатолий Орловский.

| Криминал Под Одессой обнаружен склад боеприпасов При обыске в частном доме, расположенном в селе Усатово Беляевского района Одесской области, обнаружены гранаты, тротиловые шашки, патроны к огнестрельному оружию и «тому подобное».

| Власти Уволился вице-мэр Одессы Вице-мэр Одессы Вячеслав Шандрык освобожден от должности. Как сообщили журналистам в пресс-службе городского совета, чиновник уволился «по собственному желанию».

| Общество Детский кинофестиваль с «одесской пропиской» могут увидеть на другом континенте, — оргкомитет NEXT В нынешнем году помимо Одессы детский международный кинофестиваль NEXT может пройти на далеком континенте — в Австралии. Об этом корреспонденту «Вікна-Одеса» рассказала член оргкомитета Ольга Щербакова.

| Общество В Одесском зоопарке родился камерунский ягненок В Одесском зоопарке родился камерунский ягненок. Об этом сообщил сегодня департамент информации городского совета. Пара камерунских овец живет в «сельском дворике», обустроенном в зверинце.

| Криминал В Одессе до смерти забили иностранца (видео) Возле гаражей на Люстдорфской дороге в Одессе был обнаружен труп мужчины. Как сообщили сегодня в областном управлении полиции, погиб 32-летний гражданин «соседней страны», временно живший в городе.

| Криминал Драка и стрельба в Одессе официально названы хулиганством Конфликт, «возникший в результате нарушения правил дорожного движения» на улице Приморской в Одессе, расследуется по статье о хулиганстве.

| Криминал В Одессе передано в суд дело о вербовке исполнителей терактов Прокуратура области направила в Приморский районный суд Одессы материалы уголовного производства в отношении подозреваемого в содействии совершению террористических актов.

| Общество В Одессе – штормовое предупреждение: гололедица и сильный ветер На завтра, как и на сегодня, в Одессе объявлено штормовое предупреждение. Сохранится гололедица. Ночью и утром ожидаются порывы южного ветра – до 17 м/с, днем – небольшие осадки.

| Экономика Трасса Львов – Одесса будет одним из приоритетов года, – Премьер Магистраль Львов – Тернополь – Хмельницкий – Винница – Умань – Одесса станет одним из приоритетов масштабных реконструкции и строительства дорог в Украине в нынешнем году.