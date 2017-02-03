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Новости Одессы:

03.02.2017 | Спорт

Одесская теннисистка вышла в полуфинал престижного турнира в Тайбэе

Лидер украинского тенниса Элина Свитолина одержала сегодня труднейшую победу в четвертьфинале престижного турнира в Тайбэе (Тайвань). Уроженка Одессы выиграла у Онс Жабер из Туниса.

03.02.2017 | Общество

В Одессе презентовали украинские разработки в области протезирования

В Одессе состоялось представление украинских разработок в сфере протезирования – коленных узлов для всех степеней мобильности. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Министерства обороны.

03.02.2017 | Общество

Проводники поезда Знаменка – Одесса приняли роды

Во время движения электропоезда Знаменка – Колосовка – Одесса проводники приняли у пассажирки роды. На свет появилась девочка, четвертый ребенок в семье.

03.02.2017 | Криминал

В поезде Одесса – Москва нашли колбасную контрабанду

Сегодня в пункте контроля «Конотоп» (Сумская область) пограничники обнаружили в поезде Одесса – Москва контрабандный товар – колбасные изделия в 15 дорожных сумках.

03.02.2017 | Криминал

Сегодня в Одесской области задержали иностранцев с грузом водки

Сегодня пограничники Белгород-Днестровского отряда (Одесская область) задержали под мостом на льду Кучурганского лимана нарушителей рубежа – граждан Молдовы.

03.02.2017 | Криминал

Благодаря неравнодушным прохожим в Одессе освободили похищенную женщину

Женщину, которую накануне вечером похитили из престижной одесской гостиницы на берегу моря, освободили в тот же вечер – благодаря неравнодушным прохожим.

03.02.2017 | Криминал

Одесских таможенников обвиняют в масштабной контрабанде нефтепродуктов

Служба безопасности Украины заявила, что совместно с прокуратурой и Государственной фискальной службой раскрыла в Одессе схему контрабанды нефтепродуктов, организованную таможенниками.

02.02.2017 | Чрезвычайное происшествие

Из одесского суда были эвакуированы 150 человек

Сообщение о взрывчатке в здании Одесского апелляционного административного суда (на улице Софиевской) оказалось ложным. Об этом информировало областное управление полиции.

02.02.2017 | Общество

Одесские предприниматели за сутки собрали больше 7 тонн продуктов для обстреливаемой Авдеевки

За сутки предприниматели Одессы собрали более 7 т продуктов для жителей Авдеевки (Донецкая область), которая подвергается обстрелам со стороны так называемой Донецкой народной республики.

02.02.2017 | Экономика

Акционеры одесского банка просят ликвидировать его

Акционеры «Финбанка» (Одесса) попросят Национальный банк Украины согласиться на ликвидацию этого частного финансового учреждения.

02.02.2017 | Криминал

Задержан юный одессит, которого разыскивали за ложные вызовы

В Запорожье задержан 19-летний парень, которого одесская полиция разыскивала по подозрению в совершении ложных вызовов экстренных служб. Юноша привлек к себе внимание патрульных на улице.

02.02.2017 | Общество

В Одессе объявлено штормовое предупреждение

В Одессе и по региону на завтра объявлено штормовое предупреждение, связанное с туманом, гололедицей и низкой (200 – 500 м) видимостью на дорогах.

02.02.2017 | Чрезвычайная ситуация

Прокуратура расследует обстрел самолета в районе Одесского газового месторождения

Военная прокуратура южного региона Украины начала уголовное производство по факту обстрела транспортного самолета украинских Военно-морских сил. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

01.02.2017 | Криминал

Трое на одного: под Одессой задержали подозреваемых в убийстве

В Раздельнянском районе Одесской области задержали трех местных жителей в возрасте от 29 лет до 31 года. Мужчин подозревают в убийстве собутыльника.

01.02.2017 | Чрезвычайное происшествие

В районе Одесского газового месторождения обстреляли украинский самолет

Сегодня в районе Одесского газового месторождения был обстрелян транспортный самолет Военно-морских сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

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