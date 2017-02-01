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Новости Одессы:

01.02.2017 | Криминал

Трое на одного: под Одессой задержали подозреваемых в убийстве

В Раздельнянском районе Одесской области задержали трех местных жителей в возрасте от 29 лет до 31 года. Мужчин подозревают в убийстве собутыльника.

01.02.2017 | Чрезвычайное происшествие

В районе Одесского газового месторождения обстреляли украинский самолет

Сегодня в районе Одесского газового месторождения был обстрелян транспортный самолет Военно-морских сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

01.02.2017 | Судебная система

Верховный Суд признал незаконным решение Одесского горсовета

Верховный Суд Украины удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры, касающееся решения Одесского городского совета. Об этом сообщила сегодня пресс-служба надзорного ведомства.

01.02.2017 | Вооруженные силы

На учениях в Одесской области морпехи «освободили» аэродром (фото)

Отдельный батальон морской пехоты в рамках учений, которые проходят в Военно-морских силах Украины, «провел стабилизационные действия» на юго-западе Одесского региона.

01.02.2017 | Криминал

Под Одессой найдены места разборки контрабандных авто (фото)

В селе Котовка Беляевского района Одесской области обнаружено более десяти мест разборки автомобилей, которые, по данным правоохранительных органов, ввезены контрабандой.

01.02.2017 | Чрезвычайное происшествие

Жертвами огня в Одесской области стали три человека

За сутки на местах пожаров в Одесском регионе обнаружены три трупа. Об этом сообщило сегодня областное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

31.01.2017 | Общество

На минувшей неделе в Одессе родились четыре двойни

За минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появилось на свет 210 малышей, в том числе – четыре пары близнецов. Такие данные приводит департамент информации горсовета.

31.01.2017 | Город

В Одессе закрывается проход по Потемкинской лестнице

С сегодняшнего дня до конца апреля в Одессе будет закрыт проход по Потемкинской лестнице. Об этом сообщил департамент информации городского совета.

31.01.2017 | Криминал

В Одессе главу мебельной фирмы обвиняют в обмане на четверть миллиона

34-летнего директора частного предприятия обвиняют в обмане одесситов, заказавших изготовление и установку мебели. Клиенты вносили предоплату в размере 60% цены товара.

31.01.2017 | Криминал

Раздача земли под Одессой: дело передано в суд

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении председателя сельского совета в Беляевском районе. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе надзорного ведомства.

31.01.2017 | Криминал

В Одессе у предполагаемого лидера разбойников изъята милицейская форма

В Одессе задержаны подозреваемые в ряде разбойных нападений, совершенных в Приморском районе Одессы. Как сообщили сегодня в областном управлении полиции, лидером следствие считает 20-летнего парня.

31.01.2017 | Криминал

Житель Одесской области осужден за убийство трехлетнего малыша

Суд признал жителя районного центра Белгород-Днестровский (Одесская область) виновным в убийстве трехлетнего ребенка и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы.

31.01.2017 | Чрезвычайное происшествие

При пожаре в Одессе пострадали две женщины

При пожаре в квартире на восьмом этаже десятиэтажного дома на проспекте Маршала Жукова в Одессе пострадали 70-летняя хозяйка помещения и ее 72-летняя знакомая.

31.01.2017 | Криминал

Замначальника поста Одесской таможни задержали при получении 800 долларов (фото)

Заместитель начальника таможенного поста Одесской таможни задержан во время получения взятки в размере 800 долл. за беспрепятственное оформление двух контейнеров с товарами.

30.01.2017 | Криминал

В Одессе передано в суд дело об ограблениях посетителей ночных заведений

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении трех предполагаемых членов организованной преступной группы, грабившей людей у ночных клубов и круглосуточных кафе.

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