Новости Одессы:
Сегодня в Одессе горели шины
Сегодня в ангаре на 20-м километре Старокиевского шоссе в Одессе произошел пожар: на складе горели шины от грузовых автомобилей. Огонь охватил 150 кв. м.
Под Одессой нашли два цеха по выпуску подделок под мировые бренды
В селе Авангард (Овидиопольский район Одесской области) обнаружены два нелегальных швейных цеха, где производились подделки под спортивную одежду известных зарубежных марок.
В Одессе установят знак в память о взорванном соборе
Исполком Одесского городского совета согласовал установку знака в память о римско-католическом соборе святого Климента и о репрессированных священнослужителях.
В Одесской области задержаны иностранцы, которых искал Интерпол
В пункте пропуска «Платоново» (Одесская область) пограничники Подольского отряда задержали гражданина Румынии, который в базе данных Интерпола значится как разыскиваемый за хулиганство.
В Одесской области расследуют дело о наезде на ребенка
В Измаиле (Одесская область) объявлено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения 46-летнему водителю автомобиля, сбившего 14-летнего пешехода.
Фонд госимущества ищет пути возобновления работы Одесского припортового
Фонд госимущества «как орган управления корпоративными правами государства» в публичном акционерном обществе «Одесский припортовый завод» прорабатывает пути возобновления производства на предприятии.
Прокуратура заявила о «нечеловеческих условиях» в одесской колонии (фото)
В Южной исправительной колонии № 51 (на Люстдорфской дороге в Одессе) осужденные, на которых наложены дисциплинарные взыскания, содержатся «в нечеловеческих условиях».
Завтра в Одессе снова будет штормить
На завтра, как и на сегодня, в Одессе объявлено штормовое предупреждение. Скорость северо-восточного ветра составит 9 – 14 м/с, при порывах – до 20 м/с. Существенных осадков не ожидается.
В Одесской области мужчину избили и бросили умирать
Под мостом в Овидиопольском районе Одесской области было обнаружено тело мужчины с множественными травмами, в частности – переломом костей черепа. Погибшим оказался 30-летний ранее судимый местный житель.
Интернет-мошенничество на миллион: в Одессе передано в суд еще одно дело
Одесская местная прокуратура № 3 (Приморский район) направила в суд обвинительный акт в отношении одного из подозреваемых в крупном Интернет-мошенничестве.
В Ростовской области задержали приезжего из Одессы (фото)
В Ростовской области России таможенники задержали 33-летнего мужчину, который привез из Одессы 243 старинные монеты. Об этом сообщило Южное таможенное управление.
При пожаре в Одессе пострадал человек
При пожаре в частном жилом доме на улице Золотой берег в Одессе пострадал 27-летний сын хозяйки строения. Об этом сообщило сегодня областное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В Одессе объявлено штормовое предупреждение
На 25 января в Одессе объявлено штормовое предупреждение: днем среды в областном центре и местами по региону ожидаются порывы северо-западного ветра в 15 – 18 м/с.
В Одессе будут судить подозреваемого в терроризме
Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении 25-летнего мужчины, подозреваемого в участии в террористической группе.
В Одесской области ветерану АТО грозит 12-летнее заключение
В Коминтерновский районный суд Одесской области направлен обвинительный акт в отношении начальника разведки батальона. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры южного региона Украины.