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Новости Одессы:

31.12.2016 | Криминал

В Одессе армейского тыловика задержали за вымогательство 350 тысяч гривен (фото)

В Одессе задержали заместителя начальника Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны.

31.12.2016 | Криминал

В Одессе передано в суд дело о незаконном разрешении на оружие

Военная прокуратура Одесского гарнизона направила в суд обвинительный акт в отношении инспектора Малиновского отдела полиции. По данным следствия, мужчина получил взятку в размере 380 долл.

31.12.2016 | Криминал

Предполагаемый убийца ребенка и матери хотел «запугать всю Одессу», – полиция (видео)

Подозреваемый в двойном убийстве, совершенном 29 декабря в районном центре Овидиополь, заявил, что руководствовался местью и «намеревался запугать всю Одессу».

30.12.2016 | Криминал

Под Одессой задержан подозреваемый в двойном убийстве и поджоге

В посадке неподалеку от районного центра Овидиополь (Одесская область) задержан 31-летний подозреваемый в двойном убийстве, совершенном накануне в этом городе.

30.12.2016 | Образование

В Одесском университете имени Мечникова опровергают данные о задержании замдекана

Редакция агентства «Вiкна-Одеса» получила от пресс-службы Одесского Национального университета имени Мечникова сообщение, в котором опровергается информация о задержании одного из сотрудников этого вуза.

30.12.2016 | Криминал

В Одесской области усилены меры безопасности: ищут убийцу ребенка и матери

Полицейские, солдаты и вооруженные добровольцы обыскивают заброшенные дома и закрытые на зиму базы отдыха в районе Дальника, Санжейки и Грибовки (Одесская область).

30.12.2016 | Криминал

В Одесской области нашли место розлива контрабандного алкоголя (фото)

У двух жителей Измаильского района Одесской области силовики обнаружили «производственную линию» по розливу контрабандного алкоголя. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

30.12.2016 | Криминал

В Одессе задержали заместителя декана (фото)

В Одессе задержали заместителя декана «одного из институтов» – во время получения взятки от студента. Об этом сообщил департамент коммуникации Национальной полиции.

29.12.2016 | Общество

В Одессе снова объявлено штормовое предупреждение: очень сильный ветер

На завтра, как и на сегодня, в Одессе объявлено штормовое предупреждение. Скорость северо-восточного ветра составит 19 – 24 м/с, а ночью и утром при порывах – до 28 м/с.

29.12.2016 | Медицина

В Одессе подтверждены 150 случаев заболевания гриппом

В Одессе с начала зимы порядка 150 человек заболели гриппом. У всех выявлен вирус типа А. Об этом сообщила сегодня первый заместитель директора департамента здравоохранения Ирина Соколова.

29.12.2016 | Транспорт

На четырех одесских улицах движение станет односторонним

На четырех улицах Одессы будет организовано одностороннее движение транспорта. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании исполкома городского совета.

29.12.2016 | Криминал

В нарколаборатории под Одессой найдено оружие (видео)

В доме, расположенном в селе Маяки (Беляевский район Одесской области), обнаружена нарколаборатория. Об этом сообщили сегодня в региональном управлении полиции.

29.12.2016 | Транспорт

На Старосенной площади в Одессе появится новая автостанция

На Старосенной площади в Одессе откроется новая автостанция. Исполком городского совета на сегодняшнем заседании дал разрешение ООО «Одеспассервис» на строительство объекта.

28.12.2016 | Общество

В Одессе объявлено штормовое предупреждение

На завтра в Одессе объявлено штормовое предупреждение. Скорость северо-восточного ветра составит 9 – 14 м/с. Утром и днем – порывы до 20 м/с. Ночью – без существенных осадков, днем – небольшие осадков.

28.12.2016 | Криминал

В Одессе обнаружено производство подделок под мировые ювелирные бренды

На улице Софиевской в Одессе выявлено производство ювелирных изделий с незаконным нанесением логотипов мировых брендов: «Шанель», «Картье» и других.

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