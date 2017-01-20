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Новости Одессы:

20.01.2017 | Международные отношения

В Одессу зайдет новейший британский эсминец

На нынешний год запланирован заход британского эсминца последней разработки в Одессу. Об этом сообщил сегодня на брифинге министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.

20.01.2017 | Правоохранительные органы

Стадион в центре Одессы возвращается Министерству обороны, – прокуратура

По итогам девятилетних тяжб «окончательно отменены» судебные решения, связанные с правом собственности частных структур на «недвижимое имущество спортивного комплекса» в центре Одессы.

20.01.2017 | Криминал

Одесситка созналась в убийстве свекрови

36-летняя женщина созналась в убийстве матери своего сожителя – 54-летней хозяйки квартиры в Суворовском районе Одессы. Об этом сообщили сегодня в областном управлении полиции.

20.01.2017 | Спорт

Волейбол: южненский «Химик» одержал пятнадцатую победу в чемпионате страны

Чемпионки Украины волейболистки южненского «Химика» (Одесская область) успешно начали сегодня 2-й круг первенства страны, передает корреспондент информационного агентства «Вiкна-Одеса».

20.01.2017 | Технологии

200 утерянных телефонов вернулись к владельцам благодаря «Мобильной безопасности»

Киевстар предоставляет услугу «Мобильная безопасность», которая позволяет возвращать абонентам утерянные телефоны, а также блокировать доступ к личной информации.

20.01.2017 | Криминал

В Одессе определили наказание для полицейской, торговавшей амфетамином

Киевский районный суд Одессы приговорил к трем годам лишения свободы лейтенанта полиции, задержанную в феврале прошлого года во время продажи психотропного вещества – амфетамина.

20.01.2017 | Спорт

Одесская теннисистка проиграла в Австралии

Неудачно для 13-й ракетки мира, уроженки Одессы Элины Свитолиной завершился матч 3-го круга открытого чемпионата Австралии по теннису.

19.01.2017 | Вооруженные силы

В ВМС прокомментировали информацию о попадании «всего флота» в «ледовый плен» в Одессе

Пресс-центр командования Военно-морских сил прокомментировал публикации ряда средств массовой информации – о том, что «весь украинский флот» попал в «ледовый плен» в акватории Одессы.

19.01.2017 | Вооруженные силы

В Одесской области ожидается передвижение колонн военной техники

На нынешнюю неделю запланированы передвижения колонн военной техники, развертывание блокпостов и «другие мероприятия» в Одесском и Николаевском регионах.

19.01.2017 | Криминал

Главе сельсовета в Одесской области объявили о подозрении во взяточничестве (фото)

Прокуратура объявила о подозрении председателю сельского совета в Овидиопольском районе Одесской области. Мужчину обвиняют в вымогательстве и получении взятки.

19.01.2017 | Образование

Уровень подготовки абитуриентов из сельских школ Одесской области очень низкий, – председатель регионального Совета ректоров вузов

За последние два года в одесских вузах количество абитуриентов, поступающих на бюджетную форму обучения, и, соответственно, объем госбюджетного финансирования сократились на 40%.

19.01.2017 | Чрезвычайное происшествие

Сегодня на пожарище в Одесской области обнаружен погибший

Сегодня на месте пожара в жилом доме, находящемся в Кодымском районе Одесской области, обнаружен труп одного из хозяев квартиры.

18.01.2017 | Экономика

Вице-премьер поручил до июля завершить работы на фасаде Одесского морвокзала

Вице-премьер Владимир Кистион поручил Министерству инфраструктуры и государственному предприятию «Администрация морских портов Украины» до июля завершить работы на фасаде Одесского морвокзала.

18.01.2017 | Вооруженные силы

У одесских военных – интенсивные занятия по боевой подготовке (фото)

У одесских пехотинцев из 28-й отдельной механизированной бригады оперативного командования «Юг» – интенсивные занятия по боевой и профессиональной подготовке.

18.01.2017 | Криминал

В Одессе передано в суд дело против чиновника Госпродпотребслужбы

В Киевский районный суд Одессы направлен обвинительный акт в отношении начальника отдела городского подразделения Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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