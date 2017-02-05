Новости Одессы:

| Спорт Одесская теннисистка выиграла турнир на Тайване Лучшая теннисистка Украины, уроженка Одессы Элина Свитолина стала победительницей теннисного турнира Taiwan Open, проходившего в Тайбэе (Тайвань).

| Спорт Одесская теннисистка вышла в полуфинал престижного турнира в Тайбэе Лидер украинского тенниса Элина Свитолина одержала сегодня труднейшую победу в четвертьфинале престижного турнира в Тайбэе (Тайвань). Уроженка Одессы выиграла у Онс Жабер из Туниса.

| Общество В Одессе презентовали украинские разработки в области протезирования В Одессе состоялось представление украинских разработок в сфере протезирования – коленных узлов для всех степеней мобильности. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Министерства обороны.

| Общество Проводники поезда Знаменка – Одесса приняли роды Во время движения электропоезда Знаменка – Колосовка – Одесса проводники приняли у пассажирки роды. На свет появилась девочка, четвертый ребенок в семье.

| Криминал В поезде Одесса – Москва нашли колбасную контрабанду Сегодня в пункте контроля «Конотоп» (Сумская область) пограничники обнаружили в поезде Одесса – Москва контрабандный товар – колбасные изделия в 15 дорожных сумках.

| Криминал Сегодня в Одесской области задержали иностранцев с грузом водки Сегодня пограничники Белгород-Днестровского отряда (Одесская область) задержали под мостом на льду Кучурганского лимана нарушителей рубежа – граждан Молдовы.

| Криминал Благодаря неравнодушным прохожим в Одессе освободили похищенную женщину Женщину, которую накануне вечером похитили из престижной одесской гостиницы на берегу моря, освободили в тот же вечер – благодаря неравнодушным прохожим.

| Криминал Одесских таможенников обвиняют в масштабной контрабанде нефтепродуктов Служба безопасности Украины заявила, что совместно с прокуратурой и Государственной фискальной службой раскрыла в Одессе схему контрабанды нефтепродуктов, организованную таможенниками.

| Чрезвычайное происшествие Из одесского суда были эвакуированы 150 человек Сообщение о взрывчатке в здании Одесского апелляционного административного суда (на улице Софиевской) оказалось ложным. Об этом информировало областное управление полиции.

| Общество Одесские предприниматели за сутки собрали больше 7 тонн продуктов для обстреливаемой Авдеевки За сутки предприниматели Одессы собрали более 7 т продуктов для жителей Авдеевки (Донецкая область), которая подвергается обстрелам со стороны так называемой Донецкой народной республики.

| Экономика Акционеры одесского банка просят ликвидировать его Акционеры «Финбанка» (Одесса) попросят Национальный банк Украины согласиться на ликвидацию этого частного финансового учреждения.

| Криминал Задержан юный одессит, которого разыскивали за ложные вызовы В Запорожье задержан 19-летний парень, которого одесская полиция разыскивала по подозрению в совершении ложных вызовов экстренных служб. Юноша привлек к себе внимание патрульных на улице.

| Общество В Одессе объявлено штормовое предупреждение В Одессе и по региону на завтра объявлено штормовое предупреждение, связанное с туманом, гололедицей и низкой (200 – 500 м) видимостью на дорогах.

| Чрезвычайная ситуация Прокуратура расследует обстрел самолета в районе Одесского газового месторождения Военная прокуратура южного региона Украины начала уголовное производство по факту обстрела транспортного самолета украинских Военно-морских сил. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.