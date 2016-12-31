Новости Одессы:
В Одессе армейского тыловика задержали за вымогательство 350 тысяч гривен (фото)
В Одессе задержали заместителя начальника Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны.
В Одессе передано в суд дело о незаконном разрешении на оружие
Военная прокуратура Одесского гарнизона направила в суд обвинительный акт в отношении инспектора Малиновского отдела полиции. По данным следствия, мужчина получил взятку в размере 380 долл.
Предполагаемый убийца ребенка и матери хотел «запугать всю Одессу», – полиция (видео)
Подозреваемый в двойном убийстве, совершенном 29 декабря в районном центре Овидиополь, заявил, что руководствовался местью и «намеревался запугать всю Одессу».
Под Одессой задержан подозреваемый в двойном убийстве и поджоге
В посадке неподалеку от районного центра Овидиополь (Одесская область) задержан 31-летний подозреваемый в двойном убийстве, совершенном накануне в этом городе.
В Одесском университете имени Мечникова опровергают данные о задержании замдекана
Редакция агентства «Вiкна-Одеса» получила от пресс-службы Одесского Национального университета имени Мечникова сообщение, в котором опровергается информация о задержании одного из сотрудников этого вуза.
В Одесской области усилены меры безопасности: ищут убийцу ребенка и матери
Полицейские, солдаты и вооруженные добровольцы обыскивают заброшенные дома и закрытые на зиму базы отдыха в районе Дальника, Санжейки и Грибовки (Одесская область).
В Одесской области нашли место розлива контрабандного алкоголя (фото)
У двух жителей Измаильского района Одесской области силовики обнаружили «производственную линию» по розливу контрабандного алкоголя. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
В Одессе задержали заместителя декана (фото)
В Одессе задержали заместителя декана «одного из институтов» – во время получения взятки от студента. Об этом сообщил департамент коммуникации Национальной полиции.
В Одессе снова объявлено штормовое предупреждение: очень сильный ветер
На завтра, как и на сегодня, в Одессе объявлено штормовое предупреждение. Скорость северо-восточного ветра составит 19 – 24 м/с, а ночью и утром при порывах – до 28 м/с.
В Одессе подтверждены 150 случаев заболевания гриппом
В Одессе с начала зимы порядка 150 человек заболели гриппом. У всех выявлен вирус типа А. Об этом сообщила сегодня первый заместитель директора департамента здравоохранения Ирина Соколова.
На четырех одесских улицах движение станет односторонним
На четырех улицах Одессы будет организовано одностороннее движение транспорта. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании исполкома городского совета.
В нарколаборатории под Одессой найдено оружие (видео)
В доме, расположенном в селе Маяки (Беляевский район Одесской области), обнаружена нарколаборатория. Об этом сообщили сегодня в региональном управлении полиции.
На Старосенной площади в Одессе появится новая автостанция
На Старосенной площади в Одессе откроется новая автостанция. Исполком городского совета на сегодняшнем заседании дал разрешение ООО «Одеспассервис» на строительство объекта.
В Одессе объявлено штормовое предупреждение
На завтра в Одессе объявлено штормовое предупреждение. Скорость северо-восточного ветра составит 9 – 14 м/с. Утром и днем – порывы до 20 м/с. Ночью – без существенных осадков, днем – небольшие осадков.
В Одессе обнаружено производство подделок под мировые ювелирные бренды
На улице Софиевской в Одессе выявлено производство ювелирных изделий с незаконным нанесением логотипов мировых брендов: «Шанель», «Картье» и других.