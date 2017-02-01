Новости Одессы:

| Криминал Трое на одного: под Одессой задержали подозреваемых в убийстве В Раздельнянском районе Одесской области задержали трех местных жителей в возрасте от 29 лет до 31 года. Мужчин подозревают в убийстве собутыльника.

| Чрезвычайное происшествие В районе Одесского газового месторождения обстреляли украинский самолет Сегодня в районе Одесского газового месторождения был обстрелян транспортный самолет Военно-морских сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

| Судебная система Верховный Суд признал незаконным решение Одесского горсовета Верховный Суд Украины удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры, касающееся решения Одесского городского совета. Об этом сообщила сегодня пресс-служба надзорного ведомства.

| Вооруженные силы На учениях в Одесской области морпехи «освободили» аэродром (фото) Отдельный батальон морской пехоты в рамках учений, которые проходят в Военно-морских силах Украины, «провел стабилизационные действия» на юго-западе Одесского региона.

| Криминал Под Одессой найдены места разборки контрабандных авто (фото) В селе Котовка Беляевского района Одесской области обнаружено более десяти мест разборки автомобилей, которые, по данным правоохранительных органов, ввезены контрабандой.

| Чрезвычайное происшествие Жертвами огня в Одесской области стали три человека За сутки на местах пожаров в Одесском регионе обнаружены три трупа. Об этом сообщило сегодня областное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

| Общество На минувшей неделе в Одессе родились четыре двойни За минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появилось на свет 210 малышей, в том числе – четыре пары близнецов. Такие данные приводит департамент информации горсовета.

| Город В Одессе закрывается проход по Потемкинской лестнице С сегодняшнего дня до конца апреля в Одессе будет закрыт проход по Потемкинской лестнице. Об этом сообщил департамент информации городского совета.

| Криминал В Одессе главу мебельной фирмы обвиняют в обмане на четверть миллиона 34-летнего директора частного предприятия обвиняют в обмане одесситов, заказавших изготовление и установку мебели. Клиенты вносили предоплату в размере 60% цены товара.

| Криминал Раздача земли под Одессой: дело передано в суд Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении председателя сельского совета в Беляевском районе. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе надзорного ведомства.

| Криминал В Одессе у предполагаемого лидера разбойников изъята милицейская форма В Одессе задержаны подозреваемые в ряде разбойных нападений, совершенных в Приморском районе Одессы. Как сообщили сегодня в областном управлении полиции, лидером следствие считает 20-летнего парня.

| Криминал Житель Одесской области осужден за убийство трехлетнего малыша Суд признал жителя районного центра Белгород-Днестровский (Одесская область) виновным в убийстве трехлетнего ребенка и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы.

| Чрезвычайное происшествие При пожаре в Одессе пострадали две женщины При пожаре в квартире на восьмом этаже десятиэтажного дома на проспекте Маршала Жукова в Одессе пострадали 70-летняя хозяйка помещения и ее 72-летняя знакомая.

| Криминал Замначальника поста Одесской таможни задержали при получении 800 долларов (фото) Заместитель начальника таможенного поста Одесской таможни задержан во время получения взятки в размере 800 долл. за беспрепятственное оформление двух контейнеров с товарами.