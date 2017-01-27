Вікна-Одесса
Главная Новости Новости в
фотографиях		 Анонсы
событий		 Художественная
галерея		 Кинофестиваль
NEXT		 Лапы
ищут руки		 Старая Одесса
в фотографиях

Новости Одессы:

27.01.2017 | Криминал

Генпрокуратура расследует дело о пенсии беглого экс-главы одесской милиции

Генеральная прокуратура Украины расследует дело о подлоге, превышении власти и присвоении имущества, связанное со скандально известным Дмитрием Фучеджи, возглавлявшим милицию Одесской области.

27.01.2017 | Криминал

В Одессе у двух парней изъяли наркотики на 100 тысяч гривен

В Одессе задержали 23- и 25-летнего парней, подозреваемых в «распространении психоактивных веществ бесконтактным методом – путем закладок». Об этом сообщили сегодня в областном управлении полиции.

27.01.2017 | Криминал

Сегодня в Одесской области задержали трех нарушителей границы

Сегодня на рассвете пограничный наряд отдела «Новые Трояны» Измаильского отряда (Одесская область) задержал в Болградском районе трех нарушителей рубежа.

27.01.2017 | Чрезвычайное происшествие

Скелет под одесской достопримечательностью: возбуждено дело об убийстве

Одесская полиция начала расследование дела по статье об умышленном убийстве – в связи с обнаружением скелетированных останков под Потемкинской лестницей, со стороны Приморской улицы.

27.01.2017 | Чрезвычайная ситуация

Умерла мать двоих детей, пострадавшая при пожаре в Одесской области

В киевской больнице умерла 25-летняя Вероника, 14 января получившая тяжелейшие ожоги при пожаре в селе Федосеевка Окнянского района Одесской области.

26.01.2017 | Город

Фуры и акции протеста на Пересыпи: полиция просит одесские власти разобраться с «очагом напряженности»

Полиция просит городские власти Одессы поспособствовать разрешению конфликтной ситуации на Пересыпи, где местные жители проводят акции протеста, требуя запретить проезд большегрузного транспорта.

26.01.2017 | Город

Одесская мэрия: подпорные стены Приморского бульвара нуждаются в укреплении и реставрации

Подпорные стены в исторической части Одессы переданы на баланс муниципальному управлению инженерной защиты территории города и развития побережья.

26.01.2017 | Жилищно-коммунальное хозяйство

В этом году в Одессе обещают заменить 300 лифтов

В этом году в Одессе планируется модернизировать и заменить 374 лифта в домах, находящихся в коммунальной собственности, а также в ЖСК и ОСМД.

26.01.2017 | Криминал

Спецоперация в Одессе: стрельба на рынке, погоня и самоубийство подозреваемого (видео)

Региональное управление полиции обнародовало детали резонансного происшествия на одесском рынке «Киевский»: вчера здесь произошла стрельба, был ранен человек.

26.01.2017 | Город

В Одессе создан отселенческий фонд

Исполнительный комитет Одесского городского совета на сегодняшнем заседании дал согласие на формирования фонда жилья для отселения жильцов из ветхих и аварийных домов.

26.01.2017 | Чрезвычайное происшествие

Сегодня в Одессе горели шины

Сегодня в ангаре на 20-м километре Старокиевского шоссе в Одессе произошел пожар: на складе горели шины от грузовых автомобилей. Огонь охватил 150 кв. м.

26.01.2017 | Криминал

Под Одессой нашли два цеха по выпуску подделок под мировые бренды

В селе Авангард (Овидиопольский район Одесской области) обнаружены два нелегальных швейных цеха, где производились подделки под спортивную одежду известных зарубежных марок.

26.01.2017 | Город

В Одессе установят знак в память о взорванном соборе

Исполком Одесского городского совета согласовал установку знака в память о римско-католическом соборе святого Климента и о репрессированных священнослужителях.

26.01.2017 | Криминал

В Одесской области задержаны иностранцы, которых искал Интерпол

В пункте пропуска «Платоново» (Одесская область) пограничники Подольского отряда задержали гражданина Румынии, который в базе данных Интерпола значится как разыскиваемый за хулиганство.

25.01.2017 | Криминал

В Одесской области расследуют дело о наезде на ребенка

В Измаиле (Одесская область) объявлено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения 46-летнему водителю автомобиля, сбившего 14-летнего пешехода.

Все новости
Погода
Погода в Одессе

влажность:

давл.:

ветер:

Фотогармошка 300х250
Аккерманская крепость
Реклама на сайте Архив газеты “Тиква - Ор Самеах” Полезности Мобильная версия
© 1999-2017, ИА «Вiкна-Одеса»: 65029, Украина, Одесса, ул. Мечникова, 30, тел.: +38 (067) 480 37 05, viknaodessa@ukr.net
При копировании материалов ссылка на ИА «Вiкна-Одеса» приветствуется. Ответственность за несоблюдение установленных Законом требований относительно содержания рекламы на сайте несет рекламодатель.