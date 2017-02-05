Новости Одессы:
Одесская теннисистка выиграла турнир на Тайване
Лучшая теннисистка Украины, уроженка Одессы Элина Свитолина стала победительницей теннисного турнира Taiwan Open, проходившего в Тайбэе (Тайвань).
Одесская теннисистка вышла в полуфинал престижного турнира в Тайбэе
Лидер украинского тенниса Элина Свитолина одержала сегодня труднейшую победу в четвертьфинале престижного турнира в Тайбэе (Тайвань). Уроженка Одессы выиграла у Онс Жабер из Туниса.
В Одессе презентовали украинские разработки в области протезирования
В Одессе состоялось представление украинских разработок в сфере протезирования – коленных узлов для всех степеней мобильности. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Министерства обороны.
Проводники поезда Знаменка – Одесса приняли роды
Во время движения электропоезда Знаменка – Колосовка – Одесса проводники приняли у пассажирки роды. На свет появилась девочка, четвертый ребенок в семье.
В поезде Одесса – Москва нашли колбасную контрабанду
Сегодня в пункте контроля «Конотоп» (Сумская область) пограничники обнаружили в поезде Одесса – Москва контрабандный товар – колбасные изделия в 15 дорожных сумках.
Сегодня в Одесской области задержали иностранцев с грузом водки
Сегодня пограничники Белгород-Днестровского отряда (Одесская область) задержали под мостом на льду Кучурганского лимана нарушителей рубежа – граждан Молдовы.
Благодаря неравнодушным прохожим в Одессе освободили похищенную женщину
Женщину, которую накануне вечером похитили из престижной одесской гостиницы на берегу моря, освободили в тот же вечер – благодаря неравнодушным прохожим.
Одесских таможенников обвиняют в масштабной контрабанде нефтепродуктов
Служба безопасности Украины заявила, что совместно с прокуратурой и Государственной фискальной службой раскрыла в Одессе схему контрабанды нефтепродуктов, организованную таможенниками.
Из одесского суда были эвакуированы 150 человек
Сообщение о взрывчатке в здании Одесского апелляционного административного суда (на улице Софиевской) оказалось ложным. Об этом информировало областное управление полиции.
Одесские предприниматели за сутки собрали больше 7 тонн продуктов для обстреливаемой Авдеевки
За сутки предприниматели Одессы собрали более 7 т продуктов для жителей Авдеевки (Донецкая область), которая подвергается обстрелам со стороны так называемой Донецкой народной республики.
Акционеры одесского банка просят ликвидировать его
Акционеры «Финбанка» (Одесса) попросят Национальный банк Украины согласиться на ликвидацию этого частного финансового учреждения.
Задержан юный одессит, которого разыскивали за ложные вызовы
В Запорожье задержан 19-летний парень, которого одесская полиция разыскивала по подозрению в совершении ложных вызовов экстренных служб. Юноша привлек к себе внимание патрульных на улице.
В Одессе объявлено штормовое предупреждение
В Одессе и по региону на завтра объявлено штормовое предупреждение, связанное с туманом, гололедицей и низкой (200 – 500 м) видимостью на дорогах.
Прокуратура расследует обстрел самолета в районе Одесского газового месторождения
Военная прокуратура южного региона Украины начала уголовное производство по факту обстрела транспортного самолета украинских Военно-морских сил. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Трое на одного: под Одессой задержали подозреваемых в убийстве
В Раздельнянском районе Одесской области задержали трех местных жителей в возрасте от 29 лет до 31 года. Мужчин подозревают в убийстве собутыльника.