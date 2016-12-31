Новости Одессы:

| Криминал В Одессе передано в суд дело о незаконном разрешении на оружие Военная прокуратура Одесского гарнизона направила в суд обвинительный акт в отношении инспектора Малиновского отдела полиции. По данным следствия, мужчина получил взятку в размере 380 долл.

| Криминал Под Одессой задержан подозреваемый в двойном убийстве и поджоге В посадке неподалеку от районного центра Овидиополь (Одесская область) задержан 31-летний подозреваемый в двойном убийстве, совершенном накануне в этом городе.

| Образование В Одесском университете имени Мечникова опровергают данные о задержании замдекана Редакция агентства «Вiкна-Одеса» получила от пресс-службы Одесского Национального университета имени Мечникова сообщение, в котором опровергается информация о задержании одного из сотрудников этого вуза.

| Криминал В Одесской области усилены меры безопасности: ищут убийцу ребенка и матери Полицейские, солдаты и вооруженные добровольцы обыскивают заброшенные дома и закрытые на зиму базы отдыха в районе Дальника, Санжейки и Грибовки (Одесская область).

| Криминал В Одесской области нашли место розлива контрабандного алкоголя (фото) У двух жителей Измаильского района Одесской области силовики обнаружили «производственную линию» по розливу контрабандного алкоголя. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

| Криминал В Одессе задержали заместителя декана (фото) В Одессе задержали заместителя декана «одного из институтов» – во время получения взятки от студента. Об этом сообщил департамент коммуникации Национальной полиции.

| Общество В Одессе снова объявлено штормовое предупреждение: очень сильный ветер На завтра, как и на сегодня, в Одессе объявлено штормовое предупреждение. Скорость северо-восточного ветра составит 19 – 24 м/с, а ночью и утром при порывах – до 28 м/с.

| Медицина В Одессе подтверждены 150 случаев заболевания гриппом В Одессе с начала зимы порядка 150 человек заболели гриппом. У всех выявлен вирус типа А. Об этом сообщила сегодня первый заместитель директора департамента здравоохранения Ирина Соколова.

| Транспорт На четырех одесских улицах движение станет односторонним На четырех улицах Одессы будет организовано одностороннее движение транспорта. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании исполкома городского совета.

| Криминал В нарколаборатории под Одессой найдено оружие (видео) В доме, расположенном в селе Маяки (Беляевский район Одесской области), обнаружена нарколаборатория. Об этом сообщили сегодня в региональном управлении полиции.

| Транспорт На Старосенной площади в Одессе появится новая автостанция На Старосенной площади в Одессе откроется новая автостанция. Исполком городского совета на сегодняшнем заседании дал разрешение ООО «Одеспассервис» на строительство объекта.

| Общество В Одессе объявлено штормовое предупреждение На завтра в Одессе объявлено штормовое предупреждение. Скорость северо-восточного ветра составит 9 – 14 м/с. Утром и днем – порывы до 20 м/с. Ночью – без существенных осадков, днем – небольшие осадков.