Новости Одессы:
В Одессу зайдет новейший британский эсминец
На нынешний год запланирован заход британского эсминца последней разработки в Одессу. Об этом сообщил сегодня на брифинге министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.
Стадион в центре Одессы возвращается Министерству обороны, – прокуратура
По итогам девятилетних тяжб «окончательно отменены» судебные решения, связанные с правом собственности частных структур на «недвижимое имущество спортивного комплекса» в центре Одессы.
Одесситка созналась в убийстве свекрови
36-летняя женщина созналась в убийстве матери своего сожителя – 54-летней хозяйки квартиры в Суворовском районе Одессы. Об этом сообщили сегодня в областном управлении полиции.
Волейбол: южненский «Химик» одержал пятнадцатую победу в чемпионате страны
Чемпионки Украины волейболистки южненского «Химика» (Одесская область) успешно начали сегодня 2-й круг первенства страны, передает корреспондент информационного агентства «Вiкна-Одеса».
200 утерянных телефонов вернулись к владельцам благодаря «Мобильной безопасности»
Киевстар предоставляет услугу «Мобильная безопасность», которая позволяет возвращать абонентам утерянные телефоны, а также блокировать доступ к личной информации.
В Одессе определили наказание для полицейской, торговавшей амфетамином
Киевский районный суд Одессы приговорил к трем годам лишения свободы лейтенанта полиции, задержанную в феврале прошлого года во время продажи психотропного вещества – амфетамина.
Одесская теннисистка проиграла в Австралии
Неудачно для 13-й ракетки мира, уроженки Одессы Элины Свитолиной завершился матч 3-го круга открытого чемпионата Австралии по теннису.
В ВМС прокомментировали информацию о попадании «всего флота» в «ледовый плен» в Одессе
Пресс-центр командования Военно-морских сил прокомментировал публикации ряда средств массовой информации – о том, что «весь украинский флот» попал в «ледовый плен» в акватории Одессы.
В Одесской области ожидается передвижение колонн военной техники
На нынешнюю неделю запланированы передвижения колонн военной техники, развертывание блокпостов и «другие мероприятия» в Одесском и Николаевском регионах.
Главе сельсовета в Одесской области объявили о подозрении во взяточничестве (фото)
Прокуратура объявила о подозрении председателю сельского совета в Овидиопольском районе Одесской области. Мужчину обвиняют в вымогательстве и получении взятки.
Уровень подготовки абитуриентов из сельских школ Одесской области очень низкий, – председатель регионального Совета ректоров вузов
За последние два года в одесских вузах количество абитуриентов, поступающих на бюджетную форму обучения, и, соответственно, объем госбюджетного финансирования сократились на 40%.
Сегодня на пожарище в Одесской области обнаружен погибший
Сегодня на месте пожара в жилом доме, находящемся в Кодымском районе Одесской области, обнаружен труп одного из хозяев квартиры.
Вице-премьер поручил до июля завершить работы на фасаде Одесского морвокзала
Вице-премьер Владимир Кистион поручил Министерству инфраструктуры и государственному предприятию «Администрация морских портов Украины» до июля завершить работы на фасаде Одесского морвокзала.
У одесских военных – интенсивные занятия по боевой подготовке (фото)
У одесских пехотинцев из 28-й отдельной механизированной бригады оперативного командования «Юг» – интенсивные занятия по боевой и профессиональной подготовке.
В Одессе передано в суд дело против чиновника Госпродпотребслужбы
В Киевский районный суд Одессы направлен обвинительный акт в отношении начальника отдела городского подразделения Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.