Новости Одессы:

| Международные отношения В Одессу зайдет новейший британский эсминец На нынешний год запланирован заход британского эсминца последней разработки в Одессу. Об этом сообщил сегодня на брифинге министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.

| Правоохранительные органы Стадион в центре Одессы возвращается Министерству обороны, – прокуратура По итогам девятилетних тяжб «окончательно отменены» судебные решения, связанные с правом собственности частных структур на «недвижимое имущество спортивного комплекса» в центре Одессы.

| Криминал Одесситка созналась в убийстве свекрови 36-летняя женщина созналась в убийстве матери своего сожителя – 54-летней хозяйки квартиры в Суворовском районе Одессы. Об этом сообщили сегодня в областном управлении полиции.

| Спорт Волейбол: южненский «Химик» одержал пятнадцатую победу в чемпионате страны Чемпионки Украины волейболистки южненского «Химика» (Одесская область) успешно начали сегодня 2-й круг первенства страны, передает корреспондент информационного агентства «Вiкна-Одеса».

| Технологии 200 утерянных телефонов вернулись к владельцам благодаря «Мобильной безопасности» Киевстар предоставляет услугу «Мобильная безопасность», которая позволяет возвращать абонентам утерянные телефоны, а также блокировать доступ к личной информации.

| Криминал В Одессе определили наказание для полицейской, торговавшей амфетамином Киевский районный суд Одессы приговорил к трем годам лишения свободы лейтенанта полиции, задержанную в феврале прошлого года во время продажи психотропного вещества – амфетамина.

| Спорт Одесская теннисистка проиграла в Австралии Неудачно для 13-й ракетки мира, уроженки Одессы Элины Свитолиной завершился матч 3-го круга открытого чемпионата Австралии по теннису.

| Вооруженные силы В Одесской области ожидается передвижение колонн военной техники На нынешнюю неделю запланированы передвижения колонн военной техники, развертывание блокпостов и «другие мероприятия» в Одесском и Николаевском регионах.

| Криминал Главе сельсовета в Одесской области объявили о подозрении во взяточничестве (фото) Прокуратура объявила о подозрении председателю сельского совета в Овидиопольском районе Одесской области. Мужчину обвиняют в вымогательстве и получении взятки.

| Чрезвычайное происшествие Сегодня на пожарище в Одесской области обнаружен погибший Сегодня на месте пожара в жилом доме, находящемся в Кодымском районе Одесской области, обнаружен труп одного из хозяев квартиры.

| Экономика Вице-премьер поручил до июля завершить работы на фасаде Одесского морвокзала Вице-премьер Владимир Кистион поручил Министерству инфраструктуры и государственному предприятию «Администрация морских портов Украины» до июля завершить работы на фасаде Одесского морвокзала.

| Вооруженные силы У одесских военных – интенсивные занятия по боевой подготовке (фото) У одесских пехотинцев из 28-й отдельной механизированной бригады оперативного командования «Юг» – интенсивные занятия по боевой и профессиональной подготовке.