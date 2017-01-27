Новости Одессы:
Генпрокуратура расследует дело о пенсии беглого экс-главы одесской милиции
Генеральная прокуратура Украины расследует дело о подлоге, превышении власти и присвоении имущества, связанное со скандально известным Дмитрием Фучеджи, возглавлявшим милицию Одесской области.
В Одессе у двух парней изъяли наркотики на 100 тысяч гривен
В Одессе задержали 23- и 25-летнего парней, подозреваемых в «распространении психоактивных веществ бесконтактным методом – путем закладок». Об этом сообщили сегодня в областном управлении полиции.
Сегодня в Одесской области задержали трех нарушителей границы
Сегодня на рассвете пограничный наряд отдела «Новые Трояны» Измаильского отряда (Одесская область) задержал в Болградском районе трех нарушителей рубежа.
Скелет под одесской достопримечательностью: возбуждено дело об убийстве
Одесская полиция начала расследование дела по статье об умышленном убийстве – в связи с обнаружением скелетированных останков под Потемкинской лестницей, со стороны Приморской улицы.
Умерла мать двоих детей, пострадавшая при пожаре в Одесской области
В киевской больнице умерла 25-летняя Вероника, 14 января получившая тяжелейшие ожоги при пожаре в селе Федосеевка Окнянского района Одесской области.
Фуры и акции протеста на Пересыпи: полиция просит одесские власти разобраться с «очагом напряженности»
Полиция просит городские власти Одессы поспособствовать разрешению конфликтной ситуации на Пересыпи, где местные жители проводят акции протеста, требуя запретить проезд большегрузного транспорта.
Одесская мэрия: подпорные стены Приморского бульвара нуждаются в укреплении и реставрации
Подпорные стены в исторической части Одессы переданы на баланс муниципальному управлению инженерной защиты территории города и развития побережья.
В этом году в Одессе обещают заменить 300 лифтов
В этом году в Одессе планируется модернизировать и заменить 374 лифта в домах, находящихся в коммунальной собственности, а также в ЖСК и ОСМД.
Спецоперация в Одессе: стрельба на рынке, погоня и самоубийство подозреваемого (видео)
Региональное управление полиции обнародовало детали резонансного происшествия на одесском рынке «Киевский»: вчера здесь произошла стрельба, был ранен человек.
В Одессе создан отселенческий фонд
Исполнительный комитет Одесского городского совета на сегодняшнем заседании дал согласие на формирования фонда жилья для отселения жильцов из ветхих и аварийных домов.
Сегодня в Одессе горели шины
Сегодня в ангаре на 20-м километре Старокиевского шоссе в Одессе произошел пожар: на складе горели шины от грузовых автомобилей. Огонь охватил 150 кв. м.
Под Одессой нашли два цеха по выпуску подделок под мировые бренды
В селе Авангард (Овидиопольский район Одесской области) обнаружены два нелегальных швейных цеха, где производились подделки под спортивную одежду известных зарубежных марок.
В Одессе установят знак в память о взорванном соборе
Исполком Одесского городского совета согласовал установку знака в память о римско-католическом соборе святого Климента и о репрессированных священнослужителях.
В Одесской области задержаны иностранцы, которых искал Интерпол
В пункте пропуска «Платоново» (Одесская область) пограничники Подольского отряда задержали гражданина Румынии, который в базе данных Интерпола значится как разыскиваемый за хулиганство.
В Одесской области расследуют дело о наезде на ребенка
В Измаиле (Одесская область) объявлено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения 46-летнему водителю автомобиля, сбившего 14-летнего пешехода.