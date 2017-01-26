Новости Одессы:

| Чрезвычайное происшествие Сегодня в Одессе горели шины Сегодня в ангаре на 20-м километре Старокиевского шоссе в Одессе произошел пожар: на складе горели шины от грузовых автомобилей. Огонь охватил 150 кв. м.

| Криминал Под Одессой нашли два цеха по выпуску подделок под мировые бренды В селе Авангард (Овидиопольский район Одесской области) обнаружены два нелегальных швейных цеха, где производились подделки под спортивную одежду известных зарубежных марок.

| Город В Одессе установят знак в память о взорванном соборе Исполком Одесского городского совета согласовал установку знака в память о римско-католическом соборе святого Климента и о репрессированных священнослужителях.

| Криминал В Одесской области задержаны иностранцы, которых искал Интерпол В пункте пропуска «Платоново» (Одесская область) пограничники Подольского отряда задержали гражданина Румынии, который в базе данных Интерпола значится как разыскиваемый за хулиганство.

| Криминал В Одесской области расследуют дело о наезде на ребенка В Измаиле (Одесская область) объявлено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения 46-летнему водителю автомобиля, сбившего 14-летнего пешехода.

| Экономика Фонд госимущества ищет пути возобновления работы Одесского припортового Фонд госимущества «как орган управления корпоративными правами государства» в публичном акционерном обществе «Одесский припортовый завод» прорабатывает пути возобновления производства на предприятии.

| Правоохранительные органы Прокуратура заявила о «нечеловеческих условиях» в одесской колонии (фото) В Южной исправительной колонии № 51 (на Люстдорфской дороге в Одессе) осужденные, на которых наложены дисциплинарные взыскания, содержатся «в нечеловеческих условиях».

| Общество Завтра в Одессе снова будет штормить На завтра, как и на сегодня, в Одессе объявлено штормовое предупреждение. Скорость северо-восточного ветра составит 9 – 14 м/с, при порывах – до 20 м/с. Существенных осадков не ожидается.

| Криминал В Одесской области мужчину избили и бросили умирать Под мостом в Овидиопольском районе Одесской области было обнаружено тело мужчины с множественными травмами, в частности – переломом костей черепа. Погибшим оказался 30-летний ранее судимый местный житель.

| Криминал Интернет-мошенничество на миллион: в Одессе передано в суд еще одно дело Одесская местная прокуратура № 3 (Приморский район) направила в суд обвинительный акт в отношении одного из подозреваемых в крупном Интернет-мошенничестве.

| Криминал В Ростовской области задержали приезжего из Одессы (фото) В Ростовской области России таможенники задержали 33-летнего мужчину, который привез из Одессы 243 старинные монеты. Об этом сообщило Южное таможенное управление.

| Чрезвычайное происшествие При пожаре в Одессе пострадал человек При пожаре в частном жилом доме на улице Золотой берег в Одессе пострадал 27-летний сын хозяйки строения. Об этом сообщило сегодня областное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

| Общество В Одессе объявлено штормовое предупреждение На 25 января в Одессе объявлено штормовое предупреждение: днем среды в областном центре и местами по региону ожидаются порывы северо-западного ветра в 15 – 18 м/с.

| Криминал В Одессе будут судить подозреваемого в терроризме Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении 25-летнего мужчины, подозреваемого в участии в террористической группе.